Beşiktaş şanssızlığını kırdı
Beşiktaş Avrupa'da şeytanın bacağını kırdı... Siyah-beyazlı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini evinde konuk ettiği Slovan Bratislava karşısında elde etti.
Abdullah Avcı'nın öğrencileri ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen maçın son bölümlerinde Roco ve Ljajıc'in golleriyle 2-1 galip geldi.
Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynadığı ilk 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmıştı... Siyah-beyazlılar geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son grup maçında Malmö'ye yenilmişti... Böylece Beşiktaş, Avrupa'da üst üste 5 maç yenildikten sonra Slovan Bratislava karşısında şanssızlığını sonlandırdı. Siyah-beyazlılar, aynı zamanda Avrupa kupalarında en uzun yenilgi serisini de bitirmiş oldu.
Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'ta evinde 4 maç aradan sonra galip geldi. Siyah-beyazlılar geçen sezon evinde Genk ve Malmö, bu sezon ise Wolverhampton ve Braga'ya mağlup olmuştu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Beşiktaş-Slovan Bratislava maçından kareler!
- Manuel Fernandes'ten Beşiktaş itirafı!
- Beşiktaş'ta şok! 6 isim kadroya alınmadı
- Spor yazarları İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
- Beşiktaş'tan flaş Vida kararı!
- Beşiktaş'ı uçuracak transfer teklifi Al-Nasr'dan geldi
- Beşiktaş için şok sözler! "Fenerbahçe paramparça eder"
- Spor yazarları Braga-Beşiktaş maçını değerlendirdi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.