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Beşiktaş şanssızlığını kırdı

Beşiktaş Avrupa'da şeytanın bacağını kırdı... Siyah-beyazlı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini evinde konuk ettiği Slovan Bratislava karşısında elde etti.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen maçın son bölümlerinde Roco ve Ljajıc'in golleriyle 2-1 galip geldi.

Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynadığı ilk 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmıştı... Siyah-beyazlılar geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son grup maçında Malmö'ye yenilmişti... Böylece Beşiktaş, Avrupa'da üst üste 5 maç yenildikten sonra Slovan Bratislava karşısında şanssızlığını sonlandırdı. Siyah-beyazlılar, aynı zamanda Avrupa kupalarında en uzun yenilgi serisini de bitirmiş oldu.

Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'ta evinde 4 maç aradan sonra galip geldi. Siyah-beyazlılar geçen sezon evinde Genk ve Malmö, bu sezon ise Wolverhampton ve Braga'ya mağlup olmuştu.

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30 Kasım 2019 , Cumartesi
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