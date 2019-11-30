Beşiktaş şanssızlığını kırdı

Abdullah Avcı'nın öğrencileri ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen maçın son bölümlerinde Roco ve Ljajıc'in golleriyle 2-1 galip geldi.

Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynadığı ilk 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmıştı... Siyah-beyazlılar geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son grup maçında Malmö'ye yenilmişti... Böylece Beşiktaş, Avrupa'da üst üste 5 maç yenildikten sonra Slovan Bratislava karşısında şanssızlığını sonlandırdı. Siyah-beyazlılar, aynı zamanda Avrupa kupalarında en uzun yenilgi serisini de bitirmiş oldu.

Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'ta evinde 4 maç aradan sonra galip geldi. Siyah-beyazlılar geçen sezon evinde Genk ve Malmö, bu sezon ise Wolverhampton ve Braga'ya mağlup olmuştu.