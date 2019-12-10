Beşiktaş saldırısının 3. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi
İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da gerçekleştirilen 47 kişinin şehit olduğu hain terör saldırısının 3. yıl dönümü unutulmadı. Şehit olanlar için saldırının düzenlendiği noktada anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de katılarak açıklamalarda bulundu.
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