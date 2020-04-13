Beşiktaş rotayı belirledi!
Beşiktaş, yetenekli ve düşük maliyetli oyuncuları bulmayı ve altyapıya daha fazla önem vermeyi planlıyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Kupadaki kabusun ardından Sergen Yalçın bombası! 36 milyon detayı...
- Anderson Talisca Beşiktaş'a dönecek mi? Resmen açıkladı
- Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?
- Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinden kareler!
- İşte sosyal medyada Loris Karius tepkileri!
- Sergen Yalçın'ın yanındaki gizemli kişi kim?
- Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!
- Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.