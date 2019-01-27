Beşiktaş Quaresma ile yollarını ayırıyor!
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Portekizli dünya yıldızı Ricardo Quaresma, Türkiye'den ayrılıyor. Quaresma'nın ayrılık tarihi ise 29 Ocak Salı. Fotomaç yazarı Turgay Demir, Ricardo Quresma konusunda yaşanan son gelişmeleri A Spor ekranlarından aktardı.
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