Beşiktaş Pepe'nin alternatifini buldu
Beşiktaş'ta Pepe'nin ayrılmasıyla birlikte gözler stoper bölgesine yapılacak transfere çevrildi.
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