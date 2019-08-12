Beşiktaş Pedro Rebocho'yu böyle duyurdu
Beşiktaş, Guingamp forması giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, Rebocho transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyurdu.
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