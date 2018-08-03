Beşiktaş Medel'in doğum gününü kutladı
Beşiktaş 31 yaşına giren Şilili futbolcusu Gary Medel'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Beşiktaş'ın "İyi ki Doğdun" notuyla paylaştığı video kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı. Siyah-beyazlı futbolcu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı toplam 40 maçta 1 gol atıp 2 de asist yapmıştı.
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