Beşiktaş 31 yaşına giren Şilili futbolcusu Gary Medel'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Beşiktaş'ın "İyi ki Doğdun" notuyla paylaştığı video kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı. Siyah-beyazlı futbolcu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı toplam 40 maçta 1 gol atıp 2 de asist yapmıştı.