Beşiktaş Medel'in doğum gününü kutladı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    Beşiktaş Medel'in doğum gününü kutladı

    Beşiktaş 31 yaşına giren Şilili futbolcusu Gary Medel'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Beşiktaş'ın "İyi ki Doğdun" notuyla paylaştığı video kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı. Siyah-beyazlı futbolcu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı toplam 40 maçta 1 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    03 Ağustos 2018, Cuma
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN