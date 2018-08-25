Beşiktaş Liverpool'dan Loris Karius'u kadrosuna kattığını açıkladı!
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    Beşiktaş Liverpool'dan Loris Karius'u kadrosuna kattığını açıkladı!

    Kalecisi Fabri'yi İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a gönderen Beşiktaş, kaleci eksiğini yine bu ligden tamamladı. Beşiktaş, Liverpool'dan Karius'u kadrosuna kattı.

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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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