Beşiktaş kamp için Antalya'da
Süper Lig takımlarından Beşiktaş, devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya uçtu. Siyah-beyazlılarla ilgili gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
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