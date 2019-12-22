Beşiktaş kafilesi stada ulaştı
Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın oynanacağı Ülker Stadı'na ulaştı.
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