Beşiktaş kafilesi stada ulaştı
Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Beşiktaş kafilesi, dev derbi öncesi maçın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı.
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