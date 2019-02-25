Beşiktaş kafilesi stada ulaştı
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Beşiktaş kafilesi stada ulaştı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 23'üncü hafta müsabakası öncesinde iki takım da karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a geldi.Vodafone Park'a ilk önce deplasman takımı Fenerbahçe, ardından ise ev sahibi ekip Beşiktaş giriş yaptı. İki ekip de stada yoğun güvenlik önlemleri altında sorun yaşanmadan geldi.

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25 Şubat 2019 , Pazartesi
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