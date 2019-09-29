Beşiktaş kafilesi stada hareket etti
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş kafilesi, saat 19.00'da başlayacak mücadele için maçın oynanacağı Akyazı'ya doğru hareket etti.
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