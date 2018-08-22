Beşiktaş kafilesi Sırbistan'da
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Sırbistan'a gitti
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