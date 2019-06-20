Beşiktaş için yeni sağ bek iddiası | Video haber
Arjantin basını Beşiktaş'ın Lanus forması giyen sağ bek Leonel Di Placİdo'yu renklerine bağlayacağını iddia etti.
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