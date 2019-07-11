Beşiktaş için Vitor Hugo iddiası
Stoper arayışındaki Beşiktaş'ta rota? İtalya'ya çevrildi. Çizme basını, siyah beyazlıların ?Fiorentina forması giyen ?Vitor Hugo'ya talip olduğunu iddia etti.
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