Beşiktaş için transfer iddiası! Nicolas Gaitan
Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı... Siyah beyazlılar, gelecek sezonun çalışmalarına devam ederken, şu anda Fransız ekibi Lille'de forma giyen Nicolas Gaitan'ı gündemine aldı. Yıldız futbolcunun sözleşmesi sezonun sona ermesinin ardından sona erecek.
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