Beşiktaş için Jimmy Cabot İddiası
Yönetim Gyasi ile ilgilenirken Fransız basını Beşiktaş’ın 26 yaşındaki Cabot’u listesine aldığını yazdı. Bu sezon takımına 4 gol, 2 asistlik bir performans sağlayan Cabot'un peşinde birçok kulübün olduğu öğrenildi.
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