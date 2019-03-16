Beşiktaş - Göztepe rekabetinde 50. randevu
Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan 49 maçta siyah-beyazlı ekibin 24 galibiyeti var. İki takım arasında son dönemde oynanan gollü karşılaşmalar dikkat çekiyor.
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