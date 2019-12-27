Beşiktaş - Gençlerbirliği | İlk 11'ler
Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in ilk devresinde son mücadelesine çıkan siyah-beyazlılar ilk devreyi galibiyetle kapatmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu.
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