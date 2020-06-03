Beşiktaş Elneny ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş'a Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny'den kötü haber geldi. 600 bin Euro'luk alacağı için kulübe ihtar çeken tecrübeli futbolcunun, "Lig başlayana kadar alacaklarım ödenmezse ayrılırım" dediği ifade edildi.
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