Beşiktaş Douglas'a kavuşuyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Brezilyalı Douglas bu akşam İstanbul'da olacak.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Burak Yılmaz ayrılıyor mu? Babası açıkladı!
- Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün alternatifini buldu
- Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde
- Abdullah Avcı'dan yeni sistem! Türkiye'de tek
- Fenerbahçe'den flaş hamle! 'Beşiktaş'ın elinden...'
- Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri
- Loris Karius eski hoca Şenol Güneş hakkında flaş açıklamalarda bulundu!
- Beşiktaşlıları çıldırtan görüntü!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.