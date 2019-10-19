Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor
Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek Galatasaray derbisi öncesi moral bulmak istiyor. Ligde 4 haftalık galibiyet hasretine Alanyaspor'u yenerek son veren siyah beyazlı ekipte eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou, Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek. 3 maçlık cezası biten Elneny ise takımdaki yerini alabilecek.
Ligde geride kalan 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ve 8 puan toplayan Beşiktaş, deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekiyor. Siyah beyazlılar, dış sahada oynadığı son 6 resmi maçı da kaybederek olumsuz bir seriye imza attı.
Beşiktaş'la aynı puanı bulunan Ankaragücü'nde sakatlıkları süren Hector Canteros, Cebrail Karayel ve Oscar Scarione forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Metin Diyadin de cezası nedeniyle sahada takımının başında olamayacak.
Eryaman Stadı'nda saat 20'de başlayacak Ankaragücü-Beşiktaş mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Cenk Tosun ocak ayında geliyor!
- Beşiktaş'ta temel sorun ne? İşte öne çıkan istatistikler
- Son dakika bombası Dorukhan Toköz! Avrupa devi transfer için İstanbul'da
- Spor yazarları Beşiktaş - Alanyaspor maçını değerlendirdi!
- Kartal'ın hedefi yükselmek! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
- Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı!
- Rıdvan Dilmen: Penaltı değil bu pen'yedi'
- Diaby Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.