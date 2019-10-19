Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor

Ligde geride kalan 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ve 8 puan toplayan Beşiktaş, deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekiyor. Siyah beyazlılar, dış sahada oynadığı son 6 resmi maçı da kaybederek olumsuz bir seriye imza attı.

Beşiktaş'la aynı puanı bulunan Ankaragücü'nde sakatlıkları süren Hector Canteros, Cebrail Karayel ve Oscar Scarione forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Metin Diyadin de cezası nedeniyle sahada takımının başında olamayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20'de başlayacak Ankaragücü-Beşiktaş mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.