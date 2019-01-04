Beşiktaş Cristian Zapata ile anlaştı
Beşiktaş, AC Milan'ın 32 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Cristian Zapata ile büyük oranda anlaşma sağladı.
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