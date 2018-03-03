Beşiktaş Cenk golü atınca bu tweet'i attı: "Duyduk ki şarkın çalmamış..."
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı: "Duyduk ki golünü atınca statta şarkın çalmamış! İlk golünün şarkısını biz çalalım o zaman Vurduğun gol, yolun açık olsun Tosun Paşam"
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