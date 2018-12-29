Beşiktaş Burak Yılmaz'la anlaştı
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Beşiktaş Burak Yılmaz'la anlaştı

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönüyor. Siyah beyazlı ekip golcü futbolcu ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar gelişmeleri aktardı.

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29 Aralık 2018, Cumartesi
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