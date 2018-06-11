Beşiktaş Brezilyalı Rafael da Silva transferinde mutlu sona yakın – Fotomaç TV
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    Beşiktaş Brezilyalı Rafael da Silva transferinde mutlu sona yakın

    Beşiktaş'ta Rafael da Silva transferinde sona gelindi. A Spor'un haberine göre Rafael'in İstanbul'a gelip siyah-beyazlılarla sözleşme imzalayacağı belirtildi. Beşiktaşlı eski stoper Marcelo Guedes'in takım arkadaşı 27 yaşındaki Rafael sağ bekte görev alıyor.

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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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