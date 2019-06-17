Beşiktaş Bolasie'yi gündemine aldı
Kanat oyuncusu transferi yapmaya hazırlanan Beşiktaş, listesine yeni bir isim ekledi. Everton'dan Yannick Bolasie...
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