Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan derbi göndermesi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Dorak Tour ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Derbi tarihine göndermede bulunan Orman, Şenol Güneş konusuna da açıklık getirdi. İşte Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları....
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