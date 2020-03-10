Beşiktaş Atiba ile nikah tazeleyecek
Beşiktaş Yönetimi, siyah-beyazlı takımda 7. sezonunu geçiren Atiba'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Kanadalı oyuncuyla 1 yıl daha yola devam edilecek.
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