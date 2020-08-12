Beşiktaş Atiba ile devam dedi!
Beşiktaş, deneyimli oyuncusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı. Mandev, "Atiba'nın futbolu bıraktıktan sonra da Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.