Beşiktaş aradığı ismi buldu
Cenk Tosun'un ayrılışıyla forvet arayışına giren Beşiktaş, aradığı ismi buldu. Kartal'ın hedefinde Krasnodar forması giyen Smolov var.
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