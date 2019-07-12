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Beşiktaş Andres Lioi'yi kiralıyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, rotasını Arjantin'e çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim, CA Rosaio Central forması giyen Andres Lioi transferi için harekete geçti. Transferle ilgili son gelişmeleri Arjantinli gazeteci Adriano Cavalli aktardı.

Cavalli'nin açıklamaları şu şekilde:

"SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANACAK"

"22 yaşındaki Arjantinli oyuncu Andres Lioi, Türk takımlarından Beşiktaş'a çok yakın. Rosairo Central yöneticilerinden aldığımız bilgiye göre, görüşmelerde artık sadece detaylar kaldı. Transferin 1 yıl kiralık ve satın alma opsiyonlu olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yöneticiler temkinli konuşsa da son anda bir sorun çıkmazsa Lioi'nin Beşiktaş'a gitmesi kesin görünüyor."

"KISA SÜRE İÇİNDE TRANSFER SONUÇLANABİLİR"

"Andres Lioi, 22 yaşında, orta sahanın sağında ve forvet pozisyonunda oynayabiliyor. Rosairo'da çok iyi bir performansla başlamış, hatta Olimpo maçında 3 gol atarak herkesi şaşırtmıştı. Ancak daha sonra kendisinden beklenen devamlılığı gösteremedi. Geçtiğimiz sene onun pozisyonunda oynayan Federico Carrizo'nun düşük performansı nedeniyle dönemin teknik direktörü Edgardo Bauza, Lioi'yi 11 maçta oynattı. Bauza'dan sonraki 10 maçını da eklersek Rosairo Central'da toplam 21 maç forma giydi. Ama Rosario'nun yeni teknik direktörü Diego Coca, Lioi'yi istmeeyince kulüp kendisini kiralamaya karar verdi. Birinci ligin yeni takımlarından Central Cordoba onu isteyen ilk takım oldu. Görüşmeler oldukça ilerlemişti ancak Avrupa'dan teklif gelince oyuncunun Arjantin'de kalma ihtimali azaldı. Son olarak Avrupa basınında Lioi'nin ismi Polonya ile anılsa da kısa süre içinde oyuncunun Beşiktaş'a transferi sonuçlanabilir."

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12 Temmuz 2019 , Cuma
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