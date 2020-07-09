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Beşiktaş 34. kez Kasımpaşa ile karşılaşıyor!

Beşiktaş ile Kasımpaşa, lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 33 maçın 22'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 71 golüne, lacivert-beyazlılar 35 golle cevap verdi.

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09 Temmuz 2020 , Perşembe
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