Berke Özer'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür!
Belçika 2'nci Lig ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak forma giyen genç kaleci Berke Özer, uçakla Türkiye'ye ulaştı. Belçika'dan uçakla getirilen 328 Türk vatandaşı ile birlikte sağlık kontrolünden ardından Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda karantinaya alındı. Genç oyuncu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti..
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