Benzia hakkında flaş sözler!

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan Fenerbahçe'nin Cezayirli oyuncusu Benzia hakkında öenmli açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Kendi kendine çalım atan, hiçbir yaratıcılığı olmayan, sürekli kendi etrafında dönüp Fenerbahçe'nin hızını kesen oyuncu olduğunu" söyledi.