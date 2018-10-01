Benzia hakkında flaş sözler!
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan Fenerbahçe'nin Cezayirli oyuncusu Benzia hakkında öenmli açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Kendi kendine çalım atan, hiçbir yaratıcılığı olmayan, sürekli kendi etrafında dönüp Fenerbahçe'nin hızını kesen oyuncu olduğunu" söyledi.
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