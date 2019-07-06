Beni Bırakma - Sezon Finali | 110. Bölüm

Emre'nin hapisten çıkması bir mucizeyken, Zeynep Bora'nın elinde Emre'nin suçsuz olduğunu gösteren görüntülerin olduğunu öğrenir ve Bora'dan Emre'yi kurtarmasını ister. Bora, Zeynep'in teklifini tek bir şartla kabul edeceğini söyler. Öte yandan Sıla, Aslan ile yaptığı anlaşma gereği Tarık'tan habersiz İstanbul'a gitmek için yola koyulur. Sıla'nın tek bilmediği şey Aslan'ın kendisi hakkında çok farklı planlarının olduğudur. Öte yandan Tarık, Emre'nin başına gelenlerden dolayı Sıla'dan haber alamaz. Tarık, Sıla'nın zor durumundan haberdar olabilecek mi?