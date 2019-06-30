Beni Bırakma 99. Bölüm

Emre, Zeynep ile arasını düzeltmeden onu hiçbir yere göndermez. Zeynep, Emre'nin ailesiyle arasının bozulmaması ve Emre'ye karşı koyamadığı için son çare hiç beklenmedik birinden yardım ister. Vedat ise Esin yüzünde Hülya'yı ikinci kez kaybeder. Esin artık özgürlüğüne kavuşmuştur. Meltem ise Tarık ve Sıla'nın bulunduğu yeri ateşe verir. Tarık ve Sıla alevler arasında kalır ve onlar için artık vakit daralır.