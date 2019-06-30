Beni Bırakma 98. Bölüm
Emre'nin Zeynep'ten vazgeçmeye niyeti yoktur.
Emre, Zeynep'in kendisine olan davranışlarına anlam veremez. Zeynep her ne kadar Cengiz'den dolayı Emre'yi istemiyor gibi görünse de Emre'nin Zeynep'ten vazgeçmeye niyeti yoktur. Öte yandan Cengiz, Zeynep'i hastaneden de göndermek ister ama hiç beklemediği bir engelle karşılaşır. Meltem, adeta saatli bir bomba gibidir. Sıla'nın okuyabilmek için Tarık'la evlendiğinden habersiz olan Meltem, onlara çok feci bir son hazırlar.
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