Beni Bırakma 97. Bölüm

Zeynep'in hapishaneden çıkışta Emre yerine Bora'nın arabasına biner. Emre buna anlam veremez ve her ne kadar Zeynep'i çekip almak istese de gerek Hülya'nın gerekse Bora'nın engeliyle karşılaşır. Öte yandan, Sayar ailesinin evinde Zeynep'in gelişi için hazırlıklar biter. Cengiz'in bu duruma müdahil olması olayları zora sokar. Esin, Yeliz'e belli etmeden, Emre ile yaptığı anlaşma gereği içeriden çıkmak için gün sayarken, Esmer ve ekibinin büyük sürprizinden habersizdir. Meltem, Sıla ve Tarık'ın evli olduğunu öğrenir, öfkeden deliye döner. Tarık, Sıla'nın gidişine engel olmaya çalışır. Sıla ise Tarık'ın yanında kalmak için Tarık'a tek bir soru sorar. Her şey Tarık'ın vereceği cevaba bağlıdır.