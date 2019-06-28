Beni Bırakma 95. Bölüm
Cengiz, Zeynep’e, Emre ile evlenmesini istemediğini söyler.
Cengiz, Zeynep'e gelerek Emre ile evlenmesini istemediğini söyler. Emre ise bu durumdan habersiz evlilik hazırlıklarına tam gaz devam eder. Emre hapishaneye Zeynep'e ziyaret için geldiğinde, Zeynep hiç beklemediği büyük bir sürprizle karşılaşır. Öte yandan yıllar önce tozlu raflarda kalmış Hülya ve Vedat'ın birbirlerine olan aşkı, Vedat'ın yeniden cesaretini toplayıp Hülya'yı sevdiğini söylemesiyle küllerinden doğmaya çok yaklaşır. Meltem planına başlar, Sıla'nın ömür boyu Tarık'tan ayrı durması için bir hazine gibi sakladığı fotoğrafları Sıla'ya gösterir. Durumdan habersiz olan Tarık, gerçekleri öğrendiğinde dengeler tamamen değişir.
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