Beni Bırakma 94. Bölüm

Esin ve Yeliz, Zeynep'in koğuşuna düşer. Esmer, Zeynep'e yapılanları hem Yeliz'in hem de Esin'in burnundan fitil fitil getirir. Zeynep'in çıkmasına sayılı günler kala Emre, Zeynep ile evlenmek için harekete geçer ama Cengiz'in engeliyle karşılaşır. Tarık ve Sıla tatillerine başlamış, yaşanan kötü günlerin acısını çıkartırcasına romantik anlar yaşarken, Meltem büyük bir sürpriz olarak odalarında onları bekler.