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Beni Bırakma 93. Bölüm

Esin ve Yeliz hapsi boylar.

Esin, şikayetini geri çekip Zeynep'i kurtarmanın karşılığında Emre'den kendi özgürlüğünü ister. Emre ise verdiği karardan dönmek istemez ve Esin, hapsi boylar. Öte yandan Emre, Zeynep'e hiç beklemediği sürpriz bir haber verir ve bu durum tüm dengeleri değiştirir. Tarık ve Sıla karı koca olarak geçirecekleri ilk tatilin heyecanını yaşar. Mehmet ise bu durumu öğrenir, Sıla'ya karşı hissettiği duyguları bastıramaz ve konuşur. Öte yandan Meltem ise bir şekilde Tarık ve Sıla'nın gideceği oteli öğrenir. Meltem bu tatili Sıla ve Tarık'a zehir etmek için harekete geçer.

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28 Haziran 2019 , Cuma
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