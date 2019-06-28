Beni Bırakma 92. Bölüm

Emre, Esin'in hastaneden kaçmasında Bora'nın parmağının olduğunu keşfeder ve Esin'i yakalamak için Bora'nın evine gider. Öte yandan Esin kendi derdine düşmüş, Bora'dan kamera kayıtlarını alıp izini kaybettirmenin peşindeyken hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşır. Tarık, başta Cengiz olmak üzere bütün aileye Sıla ile nişanlanacağını söylemiştir. Cengiz'in karşı çıkmalarına rağmen Tarık, Sıla ile mutlu bir hayat kurmakta kararlıdır. Meltem ise Sıla ve Tarık'ın bu mutluluklarını başlarına yıkmak için harekete geçer.