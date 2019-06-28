Beni Bırakma 90. Bölüm

Esin'in, tutuklanma arifesindeyken birden ortadan kaybolması dengeleri değiştirmiştir. Bora, Zeynep'i hapisten çıkarmak için Emre'nin elinden Esin'i hapse gönderecek delilleri almak için harekete geçer. Emre ise Esin'i hapse göndermeye kararlıdır. Bu işlerin perde arkasında ki Bora'ya ulaşmayı başarır. Tarık, yemekte Suat'a yaptıklarını, Meltem'in oyununu itiraf eder fakat duyduklarına inanmayan tek kişi vardır; Cengiz. Meltem ise bu durumu fırsat bilir. Suat ve Meltem'in oyun üstüne oyunları baba-oğulun arasına girecektir. Tarık'ın tepkisi ise cesurca olacak, Tarık Sıla'nın yanında yer alacaktır.