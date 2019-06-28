Beni Bırakma 89. Bölüm

Esin yolun sonuna gelmiş onu hapse girmekten kimse kurtaramayacaktır. Son çare Bora'dan kendisini kurtarması karşılığında; şikayetinden vazgeçip, Zeynep'i dışarı çıkarmayı teklif eder. Bora'nın bu durum karşısında Esin'e ne cevap vereceği meçhuldür. Öte yandan Emre ve Zeynep kavuşmuş, eskisinde de daha tutkulu bir şekilde aşklarına devam ederler. Zeynep en azından Emre'ye kavuşmanın etkisiyle hapiste bir nebze de olsa mutlu olmuştur. Fakat kendisine adım adım gelen felaketten habersizdir. Tarık, Doktor Suat'tan Meltem'in intiharının sahte olduğunu öğrenmiştir. Tarık daha önce Meltem'in intiharının sahte olduğunu söyleyen Sıla'ya inanmadığı için vicdan azabı çeker. bunun bedelini ödetmek için, Meltem'e unutamayacağı bir oyun kurmaya karar verir.