Beni Bırakma 88. Bölüm

Meltem, Sıla'nın elindeki delilleri yok edip Sıla'ya hiçbir koz bırakmaz. Meltem, Tarık'a ve ailesine kendini mağdur göstermeye devam eder. Sıla ise sadece rezil olduğuyla kalır ve Meltem'e iftira atmakla suçlanır. Tarık'ın kendisine inanmaması, Sıla'yı hayal kırıklığına uğratır. Fakat Tarık, eline geçen bir ipucunun sayesinde Meltem'in oyununu yakalamaya çok yaklaşmıştır. Emre'nin kurduğu planla Yeliz; Esin'e tüm yaptıklarını itiraf ettirir. Emre artık kazanan taraftadır ve Esin, Zeynep'e yaptıklarının bedelini artık adalet terazisinde ödeyecektir. Emre ile Zeynep arasındaki engeller artık kalkmış olsa da, Zeynep, kendisinin masumiyeti için ona bilerek kötü davranmak zorunda kalan Emre'yi, affedecek midir?