Beni Bırakma 87. Bölüm

Meltem; Sıla'nın raporları ele geçirdiğini duyar. Meltem'in foyasının çıkmasına çok az kalmıştır. Sıla tüm Sayar ailesine gerçekleri kanıtlayacağı sırada Meltem paçasını kurtarmak için beklenmedik bir hamle yapacaktır. Esin kendisini bıçaklayan Hülya'dan intikamını Zeynep'i hapse göndererek alır. Hülya, kızını kurtarmak için Esin'e yalvarıp, kendisi hapse girmek istese de çabaları nafiledir. Öte ya da Zeynep'i kurtarmak için harekete geçer ve kendini büyük bir ateşe atar. Emre ise bugüne kadar Zeynep'e onun masumiyetini ispatlamak için kötü davrandığını söylemek ister ama Zeynep Emre'yi dinlemez bile. Emre son çare, Esin'e karşı en büyük kozu olan Yeliz'i kullanmaya karar verir. Emre Esin'e çok büyük bir hamle yapmak için planına başlar.