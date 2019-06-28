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Beni Bırakma 86. Bölüm

Sıla istediği delilleri elde eder.

Sıla, Meltem'in intiharının sahte olduğunu öğrenmiştir, bunu Tarık'a anlatmaya çalışsa da Tarık Sıla'ya inanmaz. Sıla'nın tek çaresi Meltem'in oyununu kanıtlamaktır. Sıla Mehmet'in de yardımıyla istediği delilleri elde eder. Artık sıra Tarık'a bunları göstermektedir fakat Meltem ağlarını örerek Tarık'a fark ettirmeden onu yeni bir tuzağa çekmiştir. Esin'in ölüm haberi herkese soğuk duş etkisi yaratmış olsa da, Esin son anda ki bir müdahale ile kurtulur. Hülya bu durumun vicdan azabına dayanamaz polise suçunu itiraf edip teslim olmak ister ama dengeleri sarsacak, herkesi etkileyecek çok büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Bu durum Zeynep ve Emre ilişkisini yeni bir çıkmaza sokacaktır.

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28 Haziran 2019 , Cuma
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