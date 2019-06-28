Beni Bırakma 85. Bölüm
Zeynep tutuklu yargılanmak üzere hapse konur.
Esin, Hülya'nın canını daha fazla acıtmak için kendisini Zeynep'in bıçakladığını söyler. Zeynep tutuklu yargılanmak üzere hapse konur. Emre ise Zeynep'i kurtarmak için, Esin'e karşı Yeliz'i kullanmaya karar verir ve Esin'in hapse gitmesi, Zeynep'in kurtulması için bir plan yapar. Meltem, herkesin gözünü boyamaya devam ederken Sıla, Meltem'in gerçek yüzünü, intihar oyununu su yüzüne çıkarmakta kararlıdır. Sıla topladığı delillerle soluğu Sayar ailesinin evinde alır. Meltem köşeye sıkışmış bütün oyunu Sayar ailesi tarafından öğrenilmek üzeredir.
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